Juventus la conferma di Renato Veiga costa troppo | Giuntoli punta Leoni

La Juventus affronta una sfida complessa con la conferma di Renato Veiga, il cui costo si rivela eccessivo. Nonostante i contatti frequenti e le strategie di Giuntoli, il club guarda ora verso Leoni, in cerca di soluzioni più vantaggiose. La situazione si fa intricata mentre il mercato continua a muoversi.

La strada è talmente in salita da scoraggiare ogni tentativo, nonostante i contatti costanti delle ultime settimane. Renato Veiga ha convinto. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Sportmediaset - Veiga, quasi impossibile la conferma alla Juve

Da tuttojuve.com: Quella di domenica contro l'Udinese sarà, con ogni probabilità, l'ultima gara allo Stadium da giocatore della Juventus per Renato Veiga. Come riportato ...

Calciomercato Juventus, Renato Veiga è da riscattare: non fartelo scappare Giuntoli!

Scrive jmania.it: Nel bel mezzo di una serie di acquisti che non hanno reso come sperato effettuati da Cristiano Giuntoli c’è Renato Veiga. Il difensore di proprietà del Chelsea si è trasferito con la formula del ...

Calciomercato Juventus, quale futuro per Renato Veiga? La nuova mossa di Giuntoli

Si legge su jmania.it: La Juventus sta attraversando dei mesi molto complicati in cui, gran parte degli obiettivi stagionali, sono svaniti. Molti calciatori non hanno reso al loro massimo, deludendo tifosi e addetti ai ...

Renato Veiga, nuovo rinforzo della Juventus: chi è il giovane talento portoghese

La Juventus continua a rinforzarsi nel mercato di gennaio 2025. Dopo gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani, i bianconeri puntano su Renato Veiga, promettente difensore portoghese acquistato in prestito oneroso dal Chelsea.