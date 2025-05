Juventus la Champions League vale 120 milioni | 4 squadre per il quarto posto

La Juventus punta a conquistare un posto in Champions League, un obiettivo che vale 120 milioni di euro. Con quattro squadre in corsa per il quarto posto, i bianconeri stanno valutando un nuovo aumento di capitale. Tuttavia, l'accesso alla fase a gironi potrebbe rappresentare un'alternativa strategica per garantire entrate vitali dopo il Mondiale per club.

Nuovo aumento di capitale per la Juventus? I bianconeri non sono nuovi a tale soluzione, anzi. Ci sarebbe però una via alternativa. Un modo per assicurarsi una ricca entrata, dopo quella garantita dal Mondiale per club: il quarto posto Champions League. Juve, il quarto posto vale 120 milioni. Tutti vogliono partecipare alla Champions League. La ricchissima competizione è una ghiotta opportunità economica per qualsiasi club. Consente infatti di reinvestire ingenti somme nel mercato e nelle infrastrutture. Una partecipazione regolare contribuisce a tenere i conti in regola (per quanto possibile nel mondo delle big) e, parlando di Juve, evitare un nuovo aumento di capitale da parte degli azionisti. Nelle scorse settimane, infatti, i bianconeri hanno rivisto le stime sui possibili scenari della prossima stagione. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Juventus, la Champions League vale 120 milioni: 4 squadre per il quarto posto

