Juventus il retroscena dietro Pintus e le mosse di Elkann

La Juventus è al centro di una rivoluzione guidata da John Elkann. Mirko Nicolino, in un provocatorio video su YouTube, svela che l'offerta al preparatore atletico Antonio Pintus non proviene da Cristiano Giuntoli, ma direttamente dal presidente della Exor. Scopriamo insieme i retroscena di questa strategia ambiziosa che segna una nuova era per il club.

Elkann guida la rivoluzione Mirko Nicolino, in un video su YouTube, svela retroscena clamorosi: l'offerta della Juventus ad Antonio Pintus, preparatore atletico del Real Madrid, non arriva da Cristiano Giuntoli, ma da John Elkann in persona. Elkann, azionista di maggioranza tramite Exor, ha preso le redini del club, orchestrando una

