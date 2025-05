Juventus Conte nuovo allenatore | primo rinforzo dal Real Madrid

Sta prendendo forma la nuova Juventus, con Antonio Conte in pole per la panchina. Per attrarlo, il club bianconero punta a un primo rinforzo dal Real Madrid. Il futuro della squadra è tutto da scrivere, con molte possibilità e ambizioni da esplorare in vista della prossima stagione.

Sta nascendo gradualmente la nuova Juventus ed il primo nome della lista per la panchina è quello di Antonio Conte. Per convincerlo, il primo rinforzo per i bianconeri può arrivare direttamente dal Real Madrid. Per i bianconeri il futuro è tutto da scrivere, ovviamente, dal momento che sono tante le incognite da risolvere. La prima, in ordine di prioritĂ , è vedere se questa squadra riuscirĂ oppure no ad ottenere il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League, fondamentale per rendere sostenibile tutto quello che è il progetto bianconero. In secondo luogo, c’è da risolvere la questione che gravita attorno al nuovo allenatore ed anche da questo punto di vista c’è da un lato fretta e dall’altro la ferma volontĂ di puntare su Antonio Conte, considerato perfetto per rilanciare questo club. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

Juventus, Conte nuovo allenatore: primo rinforzo dal Real Madrid

La Juventus mette gli occhi in casa Real Madrid per convincere Antonio Conte: nuovo innesto di alto profilo per i bianconeri

