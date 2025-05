Juventus Conceição verso l’addio Kalulu sarà riscattato

La Juventus si prepara a un cambio di rotta: Francisco Conceição è a un passo dall'addio, con il riscatto quasi sfumata. I 30 milioni richiesti risultano troppo elevati per la dirigenza bianconera, che intende reinvestire quella somma in un nuovo attaccante, obiettivo primario per rinforzare la squadra.

Conceição ai saluti Secondo quanto riportato da Fabbrizio Romano: "Francisco Conceição non verrà riscattato dalla Juventus al 99%, poiché i 30M€ richiesti sono considerati troppo onerosi; il club preferisce destinare quella cifra all'acquisto di un attaccante, che rappresenta la priorità assoluta per la prossima stagione." L'attaccante portoghese sembra quindi sempre

