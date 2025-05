La Gazzetta dello Sport con Fabiana Della Valle scrive della possibilità di Chiellini di convincere Conte, attuale tecnico del Napoli, a tornare alla Juventus. Per adesso si tratta solo di desideri, sogni, che la Juve proverà a trasformare in realtà. Leggi anche: La Juventus farà un tentativo per Conte, è lui l’uomo del rilancio (Di Marzio) Conte è l’uomo giusto per riportare la Juventus in alto. Scrive Fabiana della Valle: Giorgio Chiellini è tornato alla Juventus un anno fa dopo un’esperienza preziosissima negli Stati Uniti, riannodando quel filo indistruttibile che lo legherà per sempre alla sua Signora, e adesso è pronto per assumere un ruolo più di primo piano all’interno del club. Antonio Conte ha fatto diverse tappe dopo i 3 scudetti vinti in bianconero e ora sta lottando per il titolo al Napoli, ma il suo futuro potrebbe essere altrove, magari proprio a Torino dove oltre a una casa di proprietà e tanti amici ha lasciato il cuore. 🔗Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Juventus, Chiellini proverà a convincere Conte a tornare: per adesso solo un sogno che si proverà a trasformare in realtà (Gazzetta)