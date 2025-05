Juve Udinese | non è da escludere questa ipotesi di formazione! Tudor ci sta pensando la mossa a sorpresa per ovviare all’emergenza difensiva

In vista della sfida contro l'Udinese, Igor Tudor sta valutando un'idea di formazione innovativa per far fronte all'emergenza difensiva. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, il tecnico della Juve sta preparando una mossa a sorpresa per garantire stabilità al reparto arretrato. Scopriamo quali potrebbero essere le soluzioni adottate.

Juve Udinese: non bisogna escludere questa idea di formazione! Tudor ci pensa, la mossa a sorpresa per tappare l'emergenza difensiva. Igor Tudor, in vista di Juve Udinese di domenica, dovrà fare i conti con l'emergenza difensiva viste le squalifiche di Kalulu e Savona e gli acciacchi di Gatti e Cambiaso (che recupereranno probabilmente per la panchina) e di Kelly (che dovrebbe però tornare e partire titolare). Per questo motivo, non è da escludere che il tecnico bianconero opti per una difesa a quattro in modo da non dover rinunciare alla presenza di Manuel Locatelli a centrocampo così da non arretrarlo in difesa.

