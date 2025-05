Juve Udinese, anche Runjaic perde pedine importanti per la sfida dello Stadium: tutti i dettagli sulla sfida. La Juve prepara la sfida contro l’ Udinese, una sfida che sarà molto importante in ottica Champions League. I friulani si presenteranno a Torino domenica sera in piena emergenza per la sfida di Serie A. Non solo per le assenze già certe di Atta e Lucca (squalificati dal giudice sportivo) e di Thauvin, ai box fino a fine stagione, ma si aggiunge anche il molto probabile mancato recupero di Bijol. A complicare ulteriormente la situazione, è scoppiato anche il “caso Solet “: il difensore è stato accusato di violenza sessuale e solo sabato Runjaic deciderà se schierarlo. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Udinese, anche Runjaic perde pedine importanti per la sfida dello Stadium: ecco chi non sarà della partita. Gli aggiornamenti