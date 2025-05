Juve Stabia-Palermo le probabili formazioni | Segre torna sulla trequarti a Blin e Gomes le chiavi del centrocampo

Domani sera alle 19.30, il Palermo sfiderà la Juve Stabia al Menti nel primo turno dei playoff, in cerca di riscatto dopo una stagione deludente. Con Segre sulla trequarti e Blin e Gomes a guidare il centrocampo, i rosanero devono ottenere una vittoria per proseguire il cammino verso la semifinale, affinché la stagione non si concluda in delusione.

Novanta minuti o più per riscattare una stagione deludente e proseguire il cammino nei playoff staccando il pass per la semifinale: il Palermo domani sera, ore 19.30, sfiderà al Menti la Juve Stabia nel primo turno playoff. Un solo risultato possibile per i rosanero, altrimenti la stagione. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni: Segre torna sulla trequarti, a Blin e Gomes le chiavi del centrocampo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Juve Stabia-Palermo (Playoff Serie B): orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

Da msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Juve Stabia-Palermo: probabili formazioni e dove vederla

Lo riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 18 Il primo turno dei play-off di Serie B vede di fronte Juve Stabia-Palermo, sfida tra la quinta e l’ottava della classifica finale del campionato cadetto. Il primo turno dei play-of ...

Juve Stabia-Palermo: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Scrive calciomercato.com: Dopo la fine della regular season è tempo di playoff in Serie B. Spezia e Cremonese sono in attesa di conoscere le loro avvversarie in semfinale. I grigiorossi incontreranno.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Juve Stabia Inarrestabile: Vittoria 3-0 Contro la Virtus Francavilla e Fuga in Classifica

La Juve Stabia ha dato prova di una prestazione travolgente al Menti, sconfiggendo la Virtus Francavilla con un netto 3-0 e consolidando il suo primato in classific a.