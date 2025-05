Juve per Kolo Muani spunta il prestito con obbligo In avanti torna di moda Adeyemi

La Juventus sta valutando un prestito con obbligo di riscatto per Kolo Muani, mentre torna d'attualità il nome di Adeyemi. Con due partite rimaste e sei punti necessari per la Champions League, la squadra si prepara a sfide decisive contro Udinese e Venezia. Intanto, Igor Tudor guarda al futuro con la prospettiva di un rinnovo automatico e l'imminente mondiale per club.

Torino, 16 maggio 2025 – Ultime due partite e con sei punti sarebbe Champions League. Udinese e Venezia sulla strada della Juve, che nel frattempo prova anche a costruire un futuro. Igor Tudor conserva un rinnovo automatico in caso di primi quattro posti e allenerà al mondiale per club, ma dall’altro lato la Juve si è tenuta una escape contrattuale e l’ombra di Antonio Conte è sempre più pressante. Poi, il mercato, con un attacco da rivoluzionare tra conferme, cessioni e possibili arrivi. Insomma, tutto in poche settimane, tra l’altro con impegni uno via l’altro perché il mondiale per club parte a giugno e, se i bianconeri arrivassero in fondo, terminerebbe a luglio. Col campionato, inoltre, che parte la terza settimana di agosto. Per i dirigenti non c’è vacanza e già ora sono in atto le strategie per la prossima stagione. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, per Kolo Muani spunta il prestito con obbligo. In avanti torna di moda Adeyemi

Su questo argomento da altre fonti

Ultima sfida allo Stadium? Da Vlahovic a Kolo Muani, potrebbero lasciare la Juve

Come scrive msn.com: Il serbo e il francese potrebbero disputare l'ultima partita casalinga in bianconero come i colleghi Conceição e Renato Veiga ...

Futuro di Randal Kolo Muani, nuovo prestito alla Juventus con opzione di acquisto obbligatoria?

Si legge su tuttojuve.com: Futuro di Randal Kolo Muani, nuovo prestito alla Juventus con opzione di acquisto obbligatoria? Anche se il Paris Saint-Germain è ancora impegnato in campo in questa fase finale ...

Calciomercato Juve, colpo a sorpresa in attacco: spunta il nome di…

Si legge su msn.com: In casa Juventus spunta un nome totalmente nuovo per quanto riguarda il possibile colpo in attacco per l'anno prossimo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.