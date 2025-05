Juve conto alla rovescia Conte | il Napoli non può fare niente

Il futuro del tecnico del Napoli resta incerto a prescindere dello scudetto: la proprietà lo ha scelto per il nuovo corso Due partite per la Juventus per decidere il futuro, suo e della panchina. Il destino in questo momento è totalmente nelle mani dei bianconeri, che con due vittorie centrerebbero la Champions League a prescindere dai risultati di Lazio e Roma. Udinese e Venezia non sono due avversari insormontabili, anche se i lagunari in casa sono insidiosissimi e si giocheranno la salvezza. Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it Tudor invece si giocherà verosimilmente la conferma con queste due ultime partite e ovviamente col Mondiale per Club, anche se la sensazione costante è che non sarà lui l’allenatore della Juventus la prossima stagione. Dei tanti nomi circolati in queste ultime settimane il primo, quello più forte, resta sempre quello di Antonio Conte che può vincere uno storico scudetto col Na p oli. 🔗Leggi su Calciomercato.it

