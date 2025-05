Juve | Chiellini porta il colpo tanto atteso La Gazzetta fa il punto della situazione

La Juve si sta preparando per le ultime due partite della stagione, ma occhio alla mossa di Chiellini: il colpo tanto atteso lo porta lui. La Juventus deve dare il tutto per tutto in questo rush finale per conquistare il quarto posto in classifica e qualificarsi in Champions League per la prossima stagione. Proprio in vista dei prossimi mesi è però anche arrivata una notizia che ha attirato l’attenzione: ecco cosa potrebbe succedere molto presto in casa bianconero. Juve, Chiellini può essere la chiave di volta: il punto della situazione de ‘La Gazzetta dello Sport’. La Juventus è concentrata sul presente ma sta inevitabilmente pensando anche al futuro. Diversi saranno i colpi da dover compiere sul mercato, ma innanzitutto dovrà essere presa una decisione per la panchina. Tudor molto probabilmente saluterà , motivo questo per il quale ‘La Gazzetta dello Sport’ è tornata a parlare di Antonio Conte che è inevitabilmente il primo nome della lista in casa bianconera. 🔗Leggi su Rompipallone.it

