Justin Bieber ha oltre 88 milioni di dollari di debiti nei confronti dell’ex manager Ha dovuto vendere il suo catalogo musicale | il cantante sarebbe in difficoltà

Justin Bieber si trova attualmente in un momento critico della sua vita, con debiti superiori a 88 milioni di dollari verso il suo ex manager. Oltre a dover vendere il suo catalogo musicale, il cantante affronta anche presunti problemi legati alle sostanze e tensioni nel matrimonio, mentre si avvicina un processo che coinvolge il suo ex talent scout.

Justin Bieber sta sicuramente attraversando un momento difficile della sua vita tra presunti abusi di sostanze, un matrimonio turbolento e soprattutto problemi finanziari. Ma c’è anche la spada di Damocle sulla testa riguardo al processo spettacolare che vede protagonista il suo ex talent scout, Puff Daddy. Bieber, al momento, non è stato chiamato come testimone, ma la convocazione potrebbe arrivare a sorpresa. Ma i problemi non sono finiti. Ci sarebbero, dietro le quinte del personaggio Bieber, anni di lotte di potere mosse da denaro, lealtà, religione e tradimenti, che coinvolge anche il suo ex manager Scooter Braun. L’atteso documentario “ TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber? “, disponibile sulla piattaforma Hulu, approfondisce questa complessa situazione, frutto di mesi di indagini e interviste con persone vicine all’artista. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Justin Bieber ha oltre 8,8 milioni di dollari di debiti nei confronti dell’ex manager. Ha dovuto vendere il suo catalogo musicale”: il cantante sarebbe in difficoltà

Justin Bieber «ha venduto il suo catalogo musicale: debiti e spese per oltre 500 milioni di dollari». Viaggio nella crisi economica della star

C'era una volta Justin Bieber. Cosa resta oggi dell'impero musicale e commerciale dell'artista canadese, che a soli 15 anni era riuscito a diventare una star mondiale?

Justin Bieber nei guai: deve ancora milioni a Scooter Braun

Justin Bieber si trova nuovamente al centro dell'attenzione, ma questa volta non per la sua musica ma per i debiti. Secondo un'indagine di PricewaterhouseCoopers (PWC), il cantante deve oltre 8,8 milioni

Justin Bieber si scusa con molte persone: cosa ha detto nello specifico?

Lo riporta msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

