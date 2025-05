jovanotti in radio con il singolo occhi a cuore fuori il video

Occhi a cuore è il nuovo singolo di Jovanotti, da oggi in radio e accompagnato dal videoclip ufficiale. Occhi a cuore è il nuovo singolo di Jovanotti, disponibile da venerdì 16 maggio in radio e in digitale per Island RecordsUniversal Music Italia. Occhi a cuore è uno dei pezzi più strepitosi dell’intera discografia di Jovanotti, una nuova parte da osservare, scoprire e amare de Il corpo umano vol. 1, l’ultimo album di Lorenzo pubblicato a gennaio, balzato da subito in cima alle classifiche e certificato disco d’oro. È un frullato di tutto, un cocktail esoterico, estatico, estivo che fonde un sound liberatorio con echi new wave on the road, e un testo pieno di nascondigli e trampolini, dove l’emozione forte e profonda si unisce alla leggerezza estrema che divampa nel ritornello. È una canzone che, a ogni battito, sorprende e coinvolge: una sintesi energetica del Jovanotti di oggi e di sempre. 🔗Leggi su Spettacolo.eu

