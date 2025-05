John Rambo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Scopri tutto su "John Rambo", il quarto capitolo della celebre saga lanciata nel 1982. Stasera, venerdì 16 maggio 2025, alle 21:20 su Italia 1, vai in onda il film del 2008 diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Esplora la trama, il cast e dove guardarlo, in un’intensa avventura di azione e resistenza.

John Rambo: trama, cast e streaming del film. Stasera, venerdì 16 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda John Rambo, film del 2008 diretto e interpretato da Sylvester Stallone. Costituisce il quarto capitolo della saga iniziata nel 1982 con Rambo. Il film è stato dedicato all’attore Richard Crenna, che nei primi tre film rivestiva il ruolo del colonnello Samuel Trautman ed in questo è presente solo con immagini d’archivio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. John Rambo si è ritirato nella Thailandia settentrionale, dove lavora su un battello sul fiume Saluen, al confine con la Birmania. Nel paese asiatico vi è un atroce conflitto, uno dei più longevi della storia, tra il regime militare birmano e i Karen, un gruppo etnico locale. Rambo ha abbandonato da molto tempo le armi, limitandosi a osservare questa regione straziata dalla guerra. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - John Rambo: tutto quello che c’è da sapere sul film

