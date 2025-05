joan thiele annuncia 7 nuove date per il suo joanita tour 2025

MILANO – Joan Thiele ha annunciato nuove date per il suo Joanita Tour 2025. La cantante rivelazione del 75º Festival di Sanremo con il brano “Eco” sarà protagonista quest’estate nei principali festival italiani. Sono sette i nuovi appuntamenti: Joan si esibirà il 10 giugno a Jesolo – Aqua Festival (Acustic Live), 2 luglio a Carpi (MO) – Mundus Festival, il 1 agosto a Porto Santo Stefano (GR) – Youth Argentario, il 9 agosto a Silvi Marina (TE) – Diorama Festival, il 10 agosto a Roccadaspide (SA) – Festival Dell’aspide, il 6 settembre a Cremona – TRF Live Sotto Il Torrazzo, il 14 settembre a Trento – Poplar Festival. CAMBIO DATA per il concerto a TREVISO per SUONI DI MARCA – il concerto è spostato a lunedì 14 luglio. Le nuove date si aggiungono alle quindici precedentemente annunciate: 24 maggio Milano – Mi Ami Festival, 5 giugno Cagliari – Ateneika, 21 giugno Oira (VB – Tones Of The Stones, 27 giugno Collegno (TO) – Flowers Festival, 28 giugno Vicenza – Lumen Festival, 9 luglio Arezzo – MenGo Festival, 10 luglio Ancona – Spilla, 19 luglio Sassari – Abbabula Festival, 20 luglio Roma – Spaghetti Festival, 25 luglio Assisi (PG) – Riverock Festival, 26 luglio Montopoli Val D’arno (PI) Musicastrada Festival, 11 agosto Milazzo (ME) – Mish Mash Festival, 13 agosto Lamezia Terme (CZ) – Color Fest, 14 agosto Locorotondo (BA) – Locus Festival, 23 agosto Cesena – Acieloaperto. 🔗Leggi su Lopinionista.it

