Jenna Ortega è la nuova international beauty ambassador di Dior

Jenna Ortega è la nuova international beauty ambassador di Dior, un traguardo che celebra la sua ascesa nel mondo della bellezza. Dopo aver brillato nella serie Wednesday, l'attrice statunitense si unisce alla rinomata maison francese, unendo talento e stile in una sinergia unica che promette di affascinare il pubblico globale.

Nel panorama della bellezza e della moda internazionale, pochi nomi riescono a catturare l’attenzione con la stessa forza di Jenna Ortega. Dopo aver conquistato pubblico e critica nel ruolo della tenebrosa protagonista della serie Wednesday, l’attrice statunitense entra ufficialmente nella costellazione Dior come nuova international beauty ambassador del brand. Un sodalizio che unisce talento, stile personale e una visione della bellezza profondamente autentica. Jenna Ortega è il nuovo volto di Dior Beauty. La scelta di Dior Beauty, sotto la direzione creativa di Peter Philips, non è casuale. Ortega rappresenta alla perfezione quella nuova generazione che rifiuta i canoni rigidi e abbraccia una visione più fluida e personale dell’estetica. La sua nomina è molto più di una semplice collaborazione commerciale: è un’affermazione di identità. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jenna Ortega è la nuova international beauty ambassador di Dior

Approfondimenti da altre fonti

Jenna Ortega è la nuova international beauty ambassador di Dior

Lo riporta amica.it: Jenna Ortega, classe 2002 e di origini californiane, è la nuova international beauty ambassador di Dior Beauty.

Jenna Ortega, che rispolvera il newspaper dress di Carrie Bradshaw

Da vanityfair.it: L'attrice è arrivata alla prima newyorksese di Hurry Up Tomorrow sfoderando forse uno dei look più leggendari del guardaroba della protagonista di Sex and the City (e di maison Dior) ...

Jenna Ortega è il nuovo volto del make up di Dior

Segnala msn.com: L’attrice statunitense rafforza la sua collaborazione con la maison francese diventando ambassador internazionale della linea beauty diretta da Peter Philips. Un annuncio che arriva mentre si prepara ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Venezia 81 al via - fan in attesa per Tim Burton e Jenna Ortega

Sei anni dopo il suo esordio dietro la macchina da presa con ‘Ride’, Mastandrea torna alla regia con una storia intima dove i protagonisti sono le emozioni, dalle quali non c’è alcun riparo possibile.