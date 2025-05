java monster richiamata per troppa caffeina i lotti interessati

Troppa caffeina in due gusti dell’energy drink Java Monster. Il ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale dal commercio della bevanda energizzante per la presenza di livelli di caffeina oltre i limiti di legge. Il richiamo riguarda tutte le lattine del marchio a gusto French Vanilla e Mocha, a prescindere dal numero di lotto e dalla data di scadenza. Il motivo del richiamo. L’intervento del ministero è stato necessario dopo che da questi prodotti Java Monster è emersa una presenza di caffeina troppo elevata, pari a 300 mg per lattina da 444 ml, equivalente a un contenuto di circa quattro volte superiore a una tazzina di caffè. La percentuale di caffeina rilevata negli energy drink oggetto del richiamo è ritenuta potenzialmente rischiosa per la salute dei consumatori, in particolare per le categorie piĂą sensibili alla sostanza e per gli adolescenti, che rappresentano i principali acquirenti di queste bevande. 🔗Leggi su Quifinanza.it

