Jason Voorhees si rinnova | nuovo design 45 anniversario e lancio del Jason Universe

Per il 45° anniversario, Jason Voorhees si rinnova con un design innovativo, dando vita al "Jason Universe". Questa reinterpretazione non solo aggiorna la sua iconica maschera, ma segna anche l'inizio di un'affascinante nuova era narrativa, interamente dedicata a uno dei più celebri assassini dell'horror, promettendo storie avvincenti e sorprendenti.

Il celebre killer Jason Voorhees si presenta con un volto completamente rinnovato, segnando l'inizio di un universo narrativo interamente dedicato a uno dei più noti assassini del genere horror. La rivisitazione non si limita ad aggiornare la maschera, bensì inaugura una nuova era per il personaggio, che da oggi diventerà il fulcro di numerosi progetti.

