jason derulo in concerto a bologna ecco quando

Jason Derulo sbarca in Italia per un imperdibile concerto! Venerdì 6 marzo 2026, l'artista si esibirà all'Unipol Arena di Bologna, tappa del suo attesissimo The Last Dance World Tour. Riconosciuto a livello mondiale come cantante e autore multiplatino, Derulo promette uno spettacolo indimenticabile. Non perdere l'occasione di viverlo dal vivo!

Jason Derulo ha annunciato un unico grande appuntamento in Italia venerdì 6 marzo 2026 all'Unipol Arena di Bologna. La data italiana farà parte del tour mondiale The Last Dance World Tour. Sebbene sia riconoscibile in tutto il mondo come cantante e autore multiplatino, la storia di Jason inizia in modo semplice. Autodefinitosi "ragazzo di una famiglia haitiana di Miami" ha lavorato in modo silenzioso e costante per emergere come uno degli artisti più prolifici della sua generazione. Con oltre 250 milioni di singoli venduti e decine di miliardi di streaming, il suo repertorio comprende inni generazionali multiplatino come "Talk Dirty feat. 2 Chainz", "Wiggle", "Swalla" e "Savage Love", che ha raggiunto la posizione n. 1 della Billboard Hot 100 e le classifiche di 16 Paesi. Sia che collabori con i BTS, Nicki Minaj, Luke Bryan o Michael Bublé, Derulo continua a fondere con disinvoltura generi, culture e suoni globali.

