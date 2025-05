Alta 1 metro e 58, i codini sbarazzini, sempre struccata e sempre sorridente. Jasmine Paolini non ha il physique du rôle della classica tennista da copertina, e forse è proprio questo il suo superpotere. Quando entra in campo non lo fa con l’aria da diva, ma con la concretezza di chi sa cosa significhi guadagnarsi ogni singolo punto. Contro avversarie alte, slanciate, perfettamente curate, lei si presenta così: naturale, genuina, e spacca il mondo. Jasmine ha 28 anni ed è nata in Toscana. Suo padre Ugo gestiva un bar, la madre Jacqueline – polacca, figlia a sua volta di una polacca e di un ghanese – faceva la cameriera. Una famiglia semplice, che le ha trasmesso due valori chiave: l’umiltà e l’amore per il tennis. È stato il padre, insieme allo zio Adriano, a portarla per la prima volta al Circolo del paese. 🔗Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jasmine Paolini, la favola vera del tennis che riscrive i sogni