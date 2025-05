Jannik Sinner telecronisti Rai in tilt | Partita incommentabile

Jannik Sinner sta stupendo tutti, compresi i telecronisti Rai, che faticano a trovare parole adatte per descrivere le sue prestazioni straordinarie dopo la squalifica. Nonostante i tre mesi di stop, il giovane talento è tornato in campo con una forza devastante. Mentre il torneo di Roma si avvicina alla sua conclusione, le sue gesta continuano a lasciare il segno.

Chi pensava che Jannik Sinner avrebbe fatto fatica a tornare subito ad alti livelli, dopo i tre mesi di stop per la squalifica patteggiata con la Wada, sta avendo risposte sconcertanti. Mancano ancora due atti prima che il torneo di Roma si concluda, ma fin qui Jannik è stato letteralmente devastante. La partita contro Casper Ruud è stato un uragano che si è abbattuto sul povero norvegese, costretto ad alzare bandiera bianca. Il 6-0, 6-1 con soli 7 punti racimolati da Ruud nel primo set ha messo in difficoltĂ anche i telecronisti RAI designati per la partita, Marco Fiocchetti e Omar Camporese, ex-tennista professionista. Quest’ultimo ha avuto compassione di Ruud: “Dispiace per il ragazzo e per l’uomo che è Ruud, ma stasera abbiamo assistito a una lezione di tennis, mi spiace dirlo. Sinner è stato perfetto”. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, telecronisti Rai in tilt: "Partita incommentabile"

