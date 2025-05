Jannik Sinner è un fenomeno, un talento straordinario che sta scrivendo la storia del tennis. I numeri parlano chiaro: dal 2 ottobre 2024, il ragazzo di San Candido non ha perso una sola partita, inanellando una serie impressionante di 25 vittorie consecutive e conquistando 19 set di seguito. Una macchina perfetta, un vero e proprio marziano nel panorama tennistico. Sinner e il trono del tennis. Dal 9 giugno 2024, quando ha conquistato il primo posto nel ranking ATP, Sinner ha dimostrato una costanza incredibile, vincendo 51 partite su 54. Questo lo pone al pari di leggende come Jimmy Connors e Björn Borg, che hanno raggiunto le prime 50 vittorie da n.1 in 53 incontri. E solo Federer (54) e Nadal (56) lo seguono da vicino. Non solo: nel 2024, Sinner non è mai uscito da un torneo prima dei quarti di finale. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Jannik Sinner, numeri incredibili: cosa dicono le statistiche, il confronto con i grandi del passato