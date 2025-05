Jannik Sinner nessuno se l’aspettava | sta succedendo di tutto con Paul

Jannik Sinner affronta una sfida sorprendente al Foro Italico, dove si trova in difficoltà contro Tommy Paul. Il primo set termina con un schiacciante 6-1 per l'americano, che mostra un gioco aggressivo e incisivo. L’azzurro, invece, sembra faticare a trovare il ritmo, lasciando presagire un match in salita per il giovane talento italiano.

Partenza in salita per Jannik Sinner al Foro Italico. Il primo set del match contro Tommy Paul si chiude con un netto 6-1 in favore dello statunitense, protagonista di una prestazione brillante e aggressiva, mentre l’azzurro fatica a entrare in partita. Paul parte forte e strappa subito il servizio. Tommy Paul apre il match al servizio e tiene facilmente il primo game. Mostra fin da subito un’ottima condizione: tonico, reattivo, preciso nei colpi. Nel secondo game, arriva subito il primo break: Sinner commette un doppio fallo che regala una palla break all’avversario, il quale non si lascia sfuggire l’occasione. Paul conferma il break nonostante uno svantaggio iniziale di 0-30, risalendo con colpi profondi e angolati che mettono in seria difficoltà l’altoatesino. Dopo pochi minuti, il punteggio è già 3-0 per l’americano. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Jannik Sinner, nessuno se l’aspettava: sta succedendo di tutto con Paul

