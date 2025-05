Jannik Sinner in finale a Roma | Ho una piccola vescica Alcaraz ultra completo devo alzare il livello

Jannik Sinner ha conquistato la finale degli Internazionali d'Italia, superando in rimonta Tommy Paul. Ora, sull'amata terra rossa del Foro Italico, si prepara ad affrontare Carlos Alcaraz, un avversario ultra competitivo. Sinner, nonostante una piccola vescica, è determinato ad alzare il livello per centrare un trionfo prestigioso.

Jannik Sinner si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Itali a, sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul in rimonta e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo del torneo che si sta disputando sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. L’azzurro se la dovrà vedere con il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz che oggi pomeriggio ha regolato Lorenzo Musetti. Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Non mi sono sentito come ieri, ma anche le condizioni di gioco erano completamente differenti: faceva freddo e la palla faticava a camminare. Nel secondo set mi sono sbloccato: mi ero preparato con una tattica che non funzionava benissimo, l’ho cambiata un pochino “. Il numero 1 del mondo ha poi proseguito: “ Ieri avevo detto che la partita poteva cambiare in un attimo e oggi è successo, sono riuscito a girare la partita in qualche modo e sono contento. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner in finale a Roma: “Ho una piccola vescica. Alcaraz ultra completo, devo alzare il livello”

