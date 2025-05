jannik sinner e lorenzo musetti si cancellano da amburgo appuntamento al roland garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno deciso di non partecipare al torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio sulla terra rossa della località tedesca. I due tennisti italiani si erano iscritti alla competizione in terra teutonica, ma il loro approdo alle semifinali degli Internazionali d’Italia li ha convinti a non sobbarcarsi la trasferta in Germania alla vigilia del Roland Garros. Il secondo Slam della stagione scatterà domenica 25 maggio, dunque è meglio arrivare ben freschi all’evento sul mattone tritato di Parigi. Nella giornata odierna a Roma il fuoriclasse altoatesino affronterà lo statunitense Tommy Paul, mentre il toscano sarà impegnato contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo e il numero 8 del ranking ATP cercheranno di emozionare ancora una volta il pubblico del Foro Italico, provando a raggiungere l’atto conclusivo. 🔗Leggi su Oasport.it

