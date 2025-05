Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d' Italia 2025

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali BNL d’Italia 2025, regalando emozioni al pubblico del Foro Italico. Dopo un avvio difficile, il talento altoatesino rimonta e supera Tommy Paul con un convincente 1-6, 6-0, 6-1. La sua determinazione e abilità lo portano a contendersi il trofeo più ambito del torneo.

Jannik Sinner giocherà la finale degli Internazionali BNL d'Italia. L'altoatesino con un brivido iniziale e in rimonta si qualifica per l'ultimo atto del torneo del Foro Italico. Dopo un primo set irriconoscibile il numero uno del ranking ATP supera Tommy Paul col punteggio di 1-6, 6-0.

Sinner è in finale a Roma, rimonta furiosa contro Paul! Jannik domina dopo il blackout nel 1º set

Jannik Sinner è in finale agli Internazionali d’Italia

Internazionali: Sinner vince in rimonta e vola in finale

