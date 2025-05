Jannik Sinner che fatica con Paul | inizio da incubo poi la riscossa

Partenza in salita per Jannik Sinner al Foro Italico. Il primo set del match contro Tommy Paul si chiude con un netto 6-1 in favore dello statunitense, protagonista di una prestazione brillante e aggressiva, mentre l’azzurro fatica a entrare in partita. Paul parte forte e strappa subito il servizio. Tommy Paul apre il match al servizio e tiene facilmente il primo game. Mostra fin da subito un’ottima condizione: tonico, reattivo, preciso nei colpi. Nel secondo game, arriva subito il primo break: Sinner commette un doppio fallo che regala una palla break all’avversario, il quale non si lascia sfuggire l’occasione. Paul conferma il break nonostante uno svantaggio iniziale di 0-30, risalendo con colpi profondi e angolati che mettono in seria difficoltà l’altoatesino. Dopo pochi minuti, il punteggio è già 3-0 per l’americano. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

