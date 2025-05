Jannik Sinner batte Paul e va finale con Alcaraz

Jannik Sinner conquista la finale degli Internazionali d'Italia 2025, superando in rimonta Tommy Paul con un punteggio di 1-6, 6-0, 6-3. Dopo un inizio difficile, il talentuoso tennista italiano ha mostrato la sua grinta, chiudendo il match in 1 ora e 43 minuti. Ora, attende l'inarrestabile Carlos Alcaraz per il gran finale.

Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia 2025. Il numero 1 del mondo batte in rimonta Tommy Paul: 1-6 6-0 6-3 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, dopo una partenza a rilento, è salito progressivamente di colpi chiudendo i conti in 1 ora e 43 minuti. Sinner domenica affronterà in finale Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, numero 3 del mondo, in semifinale ha battuto l'italiano Lorenzo Musetti in 2 set. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Jannik Sinner batte Paul e va finale con Alcaraz

