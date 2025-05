2025-05-16 13:17:00 Ecco quanto riportato poco fa: Ruud Van Nistelrooy afferma che questa settimana sono stati affari come al solito per Jamie Vardy mentre si prepara a giocare la sua ultima partita per Leicester City domenica. L’ex internazionale inglese farà la sua 500esima e ultima apparizione per le Foxes quando ospiteranno Ipswich in uno scontro tra due squadre che giocheranno in campionato la prossima stagione dopo la retrocessione. Vardy ha già delineato la sua intenzione di giocare dopo aver lasciato Leicester, ma mira a inchinarsi al massimo segnando il suo 200 ° gol per il club. Alla domanda se ha notato qualcosa di diverso su Vardy questa settimana, Van Nistelrooy ha detto: “Niente. Si sta preparando a vincere la partita domenica, è quello che fa. “È stato così bravo in così tanti anni a causa di quella mentalità, non è stato infastidito dalle critiche o dalla lode, sta pensando di esibirsi. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Jamie Vardy tratta il Leicester Addio come solo un’altra partita