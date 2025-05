Prime Video ha annunciato l'arrivo di James Van Der Beek nel cast di Elle, il progetto prequel del film La rivincita delle bionde, ecco i dettagli. James Van Der Beek ritornerà sul set di una serie televisiva in occasione di Elle, il progetto prequel del film La rivincita delle bionde. Lo show è prodotto per Prime Video e racconterà la storia di Elle Woods, il personaggio interpretato sul grande schermo da Reese Witherspoon. Il ruolo affidato all'attore L'ex star di Dawson's Creek avrà un ruolo ricorrente negli episodi della prima stagione. James Van Der Beek, in Elle, interpreterà Dean Wilson, in corsa per essere eletto sindaco e attuale sovrintendente del distretto scolastico. La serie è stata creata da Laura Kittrell (Insecure) e mostrerà Elle durante gli . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - James Van Der Beek entra nel cast di Elle, serie prequel del film La rivincita delle bionde