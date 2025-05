Jaguar Land Rover | 25 miliardi record Defender Range Rover Electric e China JV

Jaguar Land Rover Automotive ha segnato un anno record, chiudendo l'anno fiscale con un utile di 2,5 miliardi di sterline nonostante le sfide di mercato. Con un investimento di 25 miliardi in innovazione e l'espansione della gamma Defender e Range Rover elettrici, la casa britannica punta a rafforzare la sua presenza globale, soprattutto in Cina.

Nonostante le incertezze del mercato e il periodo di rinnovamento del marchio Jaguar, il gruppo Jaguar Land Rover Automotive ha registrato risultati finanziari notevoli. Al termine dell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo, è stato realizzato un utile pari a 2,5 miliardi di sterline, il maggiore delle ultime dieci stagioni. Questo risultato testimonia la capacità del . L'articolo Jaguar Land Rover: 2,5 miliardi, record Defender, Range Rover Electric e China JV è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Jaguar Land Rover: 2,5 miliardi, record Defender, Range Rover Electric e China JV

Cosa riportano altre fonti

Jaguar Land Rover, nell'anno fiscale 2025 l'utile balza a 2,5 mld sterline. È il più alto in un decennio

Da msn.com: Jaguar Land Rover consolida le performance per l'intero anno. L'utile prima delle imposte è stato di 875 milioni di sterline per ...

Per JLR utile da 2,5 mld sterline grazie a boom Defender, grande attesa per Range Rover Electric

Secondo msn.com: (Adnkronos) - Nonostante le incertezze del mercato e la fase di trasformazione del marchio Jaguar, il gruppo Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso l'intero anno fiscale al 31 marzo scorso con un util ...

Donald Trump: portateci le Range Rover, in cambio comprate bistecche

automoto.it scrive: Intesa commerciale tra USA e Regno Unito: via i dazi su auto e acciaio britannici, zero tasse sulla carne americana. Ma l’accordo è solo l’inizio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Regina Elisabetta al volante della sua Jaguar verde... da sola!

Giorni di dolore, di riflessione, per la Regina Elisabetta, dopo la morte del principe Filippo, suo consorte e compagno di una vita, e dopo il suo 95 ° compleanno, trascorso senza festeggiamenti.