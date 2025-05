Jacob Elordi e Lily-Rose Depp protagonisti di Outer Dark

Jacob Elordi e Lily-Rose Depp, star in ascesa nel panorama cinematografico, interpretano i ruoli principali in "Outer Dark". Questo film, ispirato al romanzo oscuramente affascinante del 1968 di Cormac McCarthy, promette di catturare l'attenzione dei fan e di approfondire temi complessi, proprio come l'acclamato "Non è un paese per vecchi".

Jacob Elordi e Lily-Rose Depp protagonisti di Outer Dark Jacob Elordi e Lily-Rose Depp, due dei nomi più richiesti del settore, saranno i protagonisti di Outer Dark, un film basato sull’oscuro romanzo del 1968 di Cormac McCarthy (autore anche di Non è un paese per vecchi ). Stando a quanto riportato da Deadline, questa “favola dark”, le cui riprese sono previste per il 2026, segnerà il debutto in lingua inglese del regista premio Oscar Son Of Saul Laszlo Nemes. Outer Dark è ambientato negli Appalachi durante la Grande Depressione e racconta di una giovane donna che partorisce il figlio del fratello. Il fratello lascia poi il neonato senza nome nel bosco a morire, mentre dice alla sorella che il bambino era morto per cause naturali e che doveva essere seppellito. La sorella scopre però questa bugia e si mette alla ricerca del bambino per conto suo. 🔗Leggi su Cinefilos.it

