Italiane messe incinta per avere il permesso di soggiorno | l’ultima frontiera dei migranti irregolari

Mettere incinta una donna sul territorio nazionale per avere il permesso di soggiorno, pur essendo irregolari. È l’ultima frontiera, la più incredibile, ma allo stesso tempo la più allarmante, sul fronte sull’immigrazione clandestina in Italia. La denuncia arriva da Novara, dove una bambina di 14 mesi è stata trovata positiva alla cocaina: il padre, un immigrato irregolare, l’aveva sottratta alla madre (una giovane italiana) per consegnarla a un’altra donna, pregiudicata e tossicodipendente. Se metti incinta un’italiana non puoi venire espulso. L’episodio di Novara consegna alle cronache un quadro allarmante: l’uomo aveva infatti costretto la ragazza italiana e dare alla luce la bambina solo ed esclusivamente per avere il permesso di soggiorno. La normativa concede infatti, con la paternità, l’impossibilità di venire espulsi dal territorio nazionale. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

