Italia non disponibile a inviare truppe Ucraina l' annuncio di Meloni

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiarito che l'Italia non prevede di inviare truppe in Ucraina. Durante il sesto vertice della comunità politica europea, Meloni ha sottolineato l'importanza di questa decisione, in risposta alle discussioni sulla partecipazione italiana nelle riunioni internazionali relative al conflitto.

Ucraina, Meloni chiarisce che l'Italia non invier√† truppe in Ucraina. Il presidente del Consiglio ne ha parlato a margine dei lavori del sesto vertice della comunit√† politica europea. ¬† ¬† ¬† "Ci tengo a dire una cosa rispetto a questo dibattito sulla mancata presenza italiana nelle riunioni tra Gran Bretagna, Francia, Polonia, Germania e Ucraina: io devo ribadire una cosa che ho gi√† spiegato diverse volte, e cio√® che l'Italia ha da tempo dichiarato di non essere disponibile a mandare truppe in Ucraina. Non avrebbe senso per noi partecipare a dei formati che hanno degli obiettivi sui quali non abbiamo dichiarato la nostra disponibilit√†. Credo che sia un fatto di chiarezza e di coerenza". Cos√¨ la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un rapido punto stampa a Tirana a margine dei lavori del sesto vertice della Comunit√† politica europea (Cpe). 🔗Leggi su Iltempo.it ¬© Iltempo.it - "Italia non disponibile a inviare truppe". Ucraina, l'annuncio di Meloni

Le notizie pi√Ļ recenti da fonti esterne

Ucraina, Meloni: «L'Italia non disponibile all'invio delle truppe»

Da msn.com: «L'Italia ha da tempo dichiarato che non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e non avrebbe senso partecipare a formati che hanno degli obiettivi sui quali non ...

Meloni: "L'Italia non è disponibile a mandare le truppe in Ucraina"

ilgiornale.it scrive: Il premier Giorgia Meloni spiega perché non parteciperà alla riunione dei "volenterosi" a Tirana: "Io devo ribadire una cosa che ho già spiegato diverse volte, e cioè che l'Italia ha da tempo dichiara ...

iPhone iPad Mac Apple Watch iOS 18 View All

Scrive ispazio.net: Quando saranno disponibili i Messaggi RCS in Italia? A questa domanda proprio ... E' un canale molto interessante, assolutamente non invasivo perchè non inviamo troppe push, e vi consigliamo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina, Mosca ritiri truppe da confine : Canada sposta soldati a Ovest

"La Russia deve continuare con l'impegno diplomatico e ritirare le forze militari che ha accumulato lungo i confini dell' Ucraina e nei territori temporaneamente occupati".