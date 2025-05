Roma, 16 mag. (askanews) - Prezzo dell'energia elettrica più alto rispetto agli altri Paesi e un rallentamento nella riduzione delle emissioni di gas serra. L'Italia ha imboccato la trada della transizione, ma il processo è ancora incompleto. Sono alcuni dei dati che emergono dal report "Energia e Transizione in Italia e in Europa" di Rome Business School, che è stato curato anche dall'economista Massimiliano Parco. "Uno dei dati emersi con più grande rilevanza - ha detto ad askanews - è che il prezzo dell'energia elettrica sia all'ingrosso sia in bolletta per l'Italia è quello più elevato rispetto a Francia, Germania e Spagna. Il meccanismo di creazione del prezzo dell'energia elettrica, data la sua natura, funziona in un determinato modo: viene pagato in base al costo marginale dell'ultima fonte utilizzata. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Italia, energia elettrica molto cara e rallenta riduzione delle emissioni