Un nuovo caso di femminicidio scuote l’Emilia-Romagna. Daniela Coman, 48 anni, impiegata a Sassuolo e madre di un bambino, è stata trovata priva di vita mercoledì sera in un appartamento a Prato di Correggio. Il corpo giaceva sul letto, coperto da un piumone, senza segni evidenti di violenza. L’allarme è stato lanciato dai familiari, preoccupati per il suo silenzio prolungato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno forzato l’ingresso dell’abitazione in via Dinazzano. Nell’appartamento viveva da pochi mesi Peter Pancaldi, 45 anni, originario del Modenese e attuale compagno della donna. L’uomo è stato fermato in tarda serata con l’accusa di omicidio volontario, dopo un breve interrogatorio davanti al pm Valentina Salvi, durante il quale si è avvalso della facoltà di non rispondere. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia, 47enne trovata morta in casa: svolta nelle indagini, l’agghiacciante scoperta