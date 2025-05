Istituto Comprensivo Statale di Busseto a scuola di sicurezza da Sicim

... sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza sul lavoro. I ragazzi potranno scoprire l'importanza di comportamenti responsabili e conoscere le buone pratiche da adottare in situazioni di rischio, il tutto attraverso attività pratiche e interattive. Un’opportunità unica per unire divertimento e apprendimento, promuovendo valori fondamentali per il loro futuro.

La mattina del 19 Maggio presso la sede di SICIM - azienda internazionale operante nel settore energetico con sede a Busseto (PR), le classi quarte dell’Istituto Comprensivo Statale di Busseto avranno una mattinata all’insegna della sicurezza. Un momento ludico, ma anche formativo, per. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Istituto Comprensivo Statale di Busseto a “scuola” di sicurezza da Sicim

Ne parlano su altre fonti

L'Istituto Comprensivo G. Vasari partecipa al Campus Scuola Futura

Da lanazione.it: 8 maggio 2025 – Anche l'Istituto Comprensivo G. Vasari parteciperà al Campus Scuola Futura proprio nella nostra città (6-9 maggio 2025), l’importante evento nazionale focalizzato sulla ...