La trattativa diretta tra Mosca e Kiev iniziata a Istanbul per porre fine alla guerra in Ucraina parte con due risultati indubbiamente degni di nota: da un lato, i belligeranti hanno concordato il più grande scambio di prigionieri, che coinvolgerà mille soldati per parte, dall’inizio del conflitto; dall’altro, hanno deciso di proseguire il processo diplomatico. Non era scontato, dopo giorni di grandissima tensione che avevano messo a repentaglio lo svolgimento stesso del summnit. “ Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo!”: tre anni dopo, da Istanbul 2022 a Istanbul 2025, il primo incontro diretto tra le delegazioni di Russia e Ucraina in tre anni per porre fine al conflitto che ha sconvolto l’Est Europa sembra aver fatto suoi i principi promossi da Papa Leone XIV nell’udienza alle Chiese orientali di due giorni fa. 🔗Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Istanbul, un negoziato c’è: Russia e Ucraina rilanciano la trattativa col maxi-scambio di prigionieri