Istanbul Putin diserta i colloqui e rinuncia anche Zelensky | i colloqui inizieranno oggi alle 9

Oggi, a Istanbul, i colloqui previsti tra Russia e Ucraina subiscono un nuovo colpo: Putin diserta l'incontro, mentre Zelensky esprime preoccupazione per la presenza di delegati russi di rango inferiore. Gli Stati Uniti e Kiev, al contrario, inviano alti funzionari per affrontare la crescente complessitĂ della situazione. Non si escludono future partecipazioni di Zelensky e Trump.

Le parole del leader ucraino fanno riferimento alla presenza a Istanbul di delegati di rango minore del governo russo. Gli Usa e Kiev hanno invece inviato alti vertici dello Stato per gestire una situazione sempre piĂą complicata. Al momento Zelensky e Trump non hanno escluso una loro partecipazione, ma non è chiaro quando sia previsto il loro arrivo nella cittĂ turca

