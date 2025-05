L'opzione finora impensabile, quella di un incontro diretto tra Zelensky e Putin entra per la prima volta nell’agenda dei negoziati tra Russia e Ucraina, oggi a Istanbul con mediazione turca. Kiev spinge per un faccia a faccia senza intermediari, consapevole che solo Putin può decidere. Intanto, si registra un accordo storico sullo scambio di mille prigionieri per parte. Ma la diplomazia resta in bilico: Mosca continua a pretendere la cessione di nuovi territori, proposta inaccettabile per l’Ucraina, che invece chiede un cessate il fuoco immediato. Tra l’avanzata militare russa e la delusione per l’assenza di Lavrov, la delegazione di Kiev parla di “farsa”. Medinsky apre però alla possibilitĂ di un summit diretto tra i due leader. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Istanbul, Kiev propone vertice Zelensky-Putin