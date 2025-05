Istanbul colloqui senza Putin e Zelensky | ieri gli insulti reciproci oggi i primi incontri tra delegazioni

I colloqui di Istanbul si svolgono senza la presenza di Putin e Zelensky, mentre le delegazioni si confrontano dopo intensi scambi di insulti. Delegati russi di minor rango partecipano all'incontro, mentre Stati Uniti e Ucraina schierano i propri alti funzionari. Nel frattempo, Zelensky e Trump non escludono un futuro coinvolgimento nei negoziati.

Le parole del leader ucraino fanno riferimento alla presenza a Istanbul di delegati di rango minore del governo russo. Gli Usa e Kiev hanno invece inviato alti vertici dello Stato per gestire una situazione sempre più complicata. Al momento Zelensky e Trump non hanno escluso una loro partecipazione, ma non è chiaro quando sia previsto il loro arrivo nella città turca L'articolo Istanbul, colloqui senza Putin e Zelensky: ieri gli insulti reciproci, oggi i primi incontri tra delegazioni proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Istanbul, colloqui senza Putin e Zelensky: ieri gli insulti reciproci, oggi i primi incontri tra delegazioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ucraina-Russia, colloqui oggi a Istanbul senza Zelensky e Putin

Lo riporta msn.com: Prendono il via oggi alle 10 ora locale – le 9 in Italia – i colloqui di pace a Istanbul in Turchia tra Russia e Ucraina. Lo ha annunciato il capo della delegazione di Mosca, Vladimir Medinsky, second ...

Guerra Russia-Ucraina, oggi a Istanbul incontro tra delegazioni: assenti Putin e Zelensky

Riporta notizie.it: Al via alle 9 (le 10 locali) i primi colloqui a Istanbul tra delegazioni russe e ucraine dall’aprile 2022, senza la presenza dei leader.

Ucraina, la beffa di Istanbul: oggi i colloqui senza leader

Segnala lastampa.it: Vladimir Putin non parteciperà all’incontro con Volodymyr Zelensky previsto a Istanbul. Al suo posto, guiderà la delegazione russa l'ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, già negoziatore nel 20 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina-Russia, colloqui a Istanbul senza Zelensky e Putin: trattative per il cessate il fuoco

Oggi iniziano a Istanbul i nuovi colloqui di pace tra Ucraina e Russia, slittati di 24 ore rispetto al programma originario.