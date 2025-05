Israele Stato genocida | da Kiev a Gaza Sanchez e la Spagna non fanno sconti a nessuno

Il presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha scatenato un acceso dibattito dichiarando Israele "stato genocida" in risposta al conflitto a Gaza. Questa affermazione segna una presa di posizione chiara e controversa, destando reazioni all'interno e all'esterno della Spagna, e sottolineando un cambio nella retorica politica verso il conflitto israelo-palestinese.

Pedro Sanchez passa il Rubicone e definisce Israele “ Stato genocida”. Il presidente del Governo spagnolo ha preso posizione contro Tel Aviv per la guerra a Gaza rispondendo a un’interrogazione parlamentare del deputato Gabriel Rufian, membro della Sinistra Repubblicana di Catalogna (Erc), che ha chiesto al premier socialista, sostenuto dal suo partito con l’appoggio esterno, se il Governo di Madrid facesse ancora affari con Israele. “Voglio chiarire una cosa, signor Rufian. Non facciamo affari con uno stato genocida”, è stata la risposta di Sanchez. Il capo di Governo fa riferimento agli affari diretti tra governi, in particolar modo i contratti nei settori della difesa e dell’alta tecnologia. Madrid ha sospeso gli acquisti di armamenti e sistemistica israeliana dopo l’inizio della rappresaglia a Gaza seguita ai massacri del 7 ottobre 2023 e di recente ha sospeso l’esecuzione di un contratto da 6,6 milioni di euro per comprare 15 milioni di munizioni assegnato tramite appalto all’israeliana Imi System per una fornitura alla Guardia Civil. 🔗Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Israele “Stato genocida”: da Kiev a Gaza, Sanchez e la Spagna non fanno sconti a nessuno

