Israele prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

L'esercito israeliano ha avviato una nuova offensiva nella Striscia di Gaza, denominata 'Carri di Gedeone'. Secondo 'The Times Of Israel', l'operazione è caratterizzata da attacchi estesi e una mobilitazione significativa delle forze, segnando un'intensificazione del conflitto in corso nella regione. Questi sviluppi sollevano preoccupazioni per l'escalation della violenza.

(Adnkronos) – L'esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza. L'operazione, riferisce 'The Times Of Israel', è stata sopranominata 'Carri di Gedeone'. "Oggi l'Idf ha lanciato attacchi estesi e ha mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, come parte delle mosse . L'articolo Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

Le notizie più recenti da fonti esterne

Israele, prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

Secondo msn.com: (Adnkronos) - L'esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza. L'operazione, riferisce 'The Times Of Israel', è stata sopranominata ' ...

I dettagli che Israele nota di più nella visita mediorientale di Trump

Lo riporta ilfoglio.it: L’operazione di Tel Aviv contro Mohammed Sinwar e le attese su Trump, deciso a plasmare una nuova architettura mediorientale. Ma lo stato ebraico, sempre più isolato, rischia di essere tagliato fuori ...

Gaza, Israele prepara nuova offensiva: "Attacco su vasta scala, sposteremo popolazione"

Si legge su msn.com: Secondo il portavoce delle Idf, i palestinesi verranno "protetti in un'area sterile, lontano da Hamas". Netanyahu: "Ritirarsi? L'intenzione è l'opposto" L' offensiva pianificata da Israele nella Stris ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amazon Prime Video annuncia il lancio di The Grand Tour presents: A Massive Hunt a livello globale venerd? 18 dicembre

Dopo?le spericolate?avventure? acquatiche nel Mekong, l'intrepido trio si ritrova su quattro ruote per?la sua? ultima avventura?nelle?esotiche?isole di Reunion e?Madagascar.