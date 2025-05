Israele prime fasi nuova offensiva nella Striscia di Gaza

(Adnkronos) – L’esercito di Israele ha annunciato di aver avviato le prime fase della sua nuova offensiva nella Striscia di Gaza. L’operazione, riferisce ‘The Times Of Israel’, è stata sopranominata ‘Carri di Gedeone’. “Oggi l’Idf ha lanciato attacchi estesi e ha mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, come parte delle mosse iniziali dell’Operazione Gideon’s Chariots e l’espansione della campagna a Gaza, per raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, tra cui il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, si legge in una dichiarazione dell’esercito israeliano. “Le truppe dell’Idf nel Comando Sud continueranno a operare per proteggere i cittadini israeliani e realizzare gli obiettivi della guerra”, aggiunge l’esercito. Secondo i funzionari israeliani, l’offensiva ‘Carri di Gedeone’ punta a fare in modo che le Forze di difesa israeliane “conquistino” Gaza e controllino il territorio; di spostare la popolazione civile palestinese verso il sud della Striscia; attaccare Hamas; e impedire al gruppo palestinese di prendere il controllo delle forniture di aiuti umanitari. 🔗Leggi su Ildenaro.it