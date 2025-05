Israele il governo avvia scavi nell’antica Sebastia Usano l’archeologia per prendersi la Cisgiordania

Il governo israeliano avvia scavi nell'antica Sebastia, facendo leva sull'archeologia per consolidare la propria presenza in Cisgiordania. Yossi Dagan, presidente del Consiglio Regionale, sottolinea l'importanza dei lavori, descrivendo l'iniziativa come un legame diretto con la Bibbia. Lunedì, l'Amministrazione Civile israeliana e il ministero del Patrimonio hanno ufficializzato l'avvio del progetto.

“Quando si scava qui, si tocca la Bibbia con le proprie mani”. Yossi Dagan è il presidente del Consiglio Regionale. Le parole che sceglie per salutare l’avvio dei lavori sono il manifesto del progetto di Tel Aviv. Lunedì la Israeli Civil Administration e il ministero del Patrimonio hanno annunciato l’inizio degli scavi nel sito archeologico di Sebastia, pochi km a nord ovest di Nablus nei Territori occupati. Gli israeliani lo chiamano “Parco Nazionale di Shomron”, Samaria, nome con cui insieme a quello di Giudea indicano tutta la terra di Israele compresi i Territori. Accanto ai resti antichi, un antico villaggio porta lo stesso nome. In base agli Accordi di Oslo II del 1995 quest’ultimo si trova in Area B, sotto il controllo civile palestinese. Le rovine più importanti, invece, sorgono nell’ Area C, che ricade sotto la giurisdizione israeliana. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele, il governo avvia scavi nell’antica Sebastia. “Usano l’archeologia per prendersi la Cisgiordania”

