Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa? Israel Katz?e il capo di stato maggiore delle Forze di Difesa israeliane (IDF), generale? Eyal Zamir, si trovavano riuniti nel? centro di comando sotterraneo dell’Aeronautica militare?durante i raid contro obiettivi Houthi in Yemen. Secondo fonti locali,? caccia israeliani?hanno colpito i porti di? Hodeidah?e? Salif, controllati dal movimento Houthi, in risposta diretta ai? ripetuti attacchi missilistici e con droni?lanciati dal gruppo yemenita contro Israele nell’ultima settimana. Dall’ultimo raid israeliano, avvenuto il? 6 maggio, gli Houthi hanno intensificato le ostilitĂ , lanciando almeno? sette missili balistici e due droni?verso il territorio israeliano. In precedenza, le IDF avevano lanciato? due ultimatum?chiedendo l’evacuazione dei porti, avvertendo delle conseguenze di ulteriori attacchi. 🔗Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Israele colpisce obiettivi Houthi in Yemen: raid su porti e infrastrutture