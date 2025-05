Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili

Israele ha intensificato le sue operazioni militari, lanciando raid aerei sui porti controllati dagli Houthi in Yemen, a seguito di attacchi con droni e missili diretti verso il suo territorio. Gli obiettivi colpiti a Hodeidah e Salif evidenziano la crescente tensione nella regione e le ripercussioni delle ostilità tra Israele e il movimento Houthi.

Israele ha lanciato raid aerei contro i porti di Hodeidah e Salif in Yemen, colpendo obiettivi controllati dal movimento Houthi. L’operazione è stata una risposta diretta ai recenti attacchi missilistici e con droni lanciati dagli Houthi verso il territorio israeliano. Le Forze di Difesa israeliane (IDF), guidate dal premier Netanyahu e dal ministro della Difesa Katz, hanno minacciato ulteriori azioni per difendere la sicurezza nazionale. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Israele colpisce i porti Houthi in Yemen dopo gli attacchi con droni e missili

