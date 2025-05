Isola dei Famosi televoto annullato e doppio ritiro | il comunicato ufficiale

Colpo di scena a L’Isola dei Famosi: durante il daytime della nona giornata, Pierpaolo Pretelli ha annunciato il ritiro ufficiale di due concorrenti, Angelo Famao e Leonardo Brum. Una decisione che ha spiazzato i telespettatori e stravolto le dinamiche del reality show di Canale 5, già provato da numerose uscite in pochi giorni. La produzione ha comunicato anche l’ annullamento del televoto, con tanto di rimborso per gli utenti che avevano votato tramite SMS. Isola dei Famosi 2025: le parole di Angelo Famao. Il primo ad annunciare il proprio ritiro è stato il cantante neomelodico Angelo Famao, che ha spiegato le ragioni della sua scelta con grande commozione: “Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile, in primis per me e per le promesse che ho fatto a tutte le persone a me più care, ma ho deciso di ritirarmi e tornare a casa”. 🔗Leggi su Anticipazionitv.it

