Isola dei Famosi televoto annullato | due concorrenti si ritirano Chi sono e perché

Oltre al televoto annullato, l'Isola dei Famosi ha visto il ritiro di due concorrenti, scatenando commenti e polemiche tra il pubblico. Ma chi sono questi naufraghi e quali motivazioni li hanno spinti a lasciare il reality? Scopriamo i dettagli di questa sorprendente svolta nel programma condotto da Veronica Gentili.

"Tanto tuonò che alla fine piovve", diceva così un vecchio proverbio sempre valido. Sembra essere proprio il caso di due naufraghi dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che quest'anno vede alla conduzione Veronica Gentili (Simona Ventura opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli è. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Isola dei Famosi, televoto annullato: due concorrenti si ritirano. Chi sono e perché

Su questo argomento da altre fonti

Leonardo Brum ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025, annullato il televoto settimanale

Si legge su fanpage.it: Leonardo Brum ha abbandonato, e questa volta definitivamente, l’Isola dei famosi 2025. Lo annuncia la produzione del reality con un post pubblicato sui canali social della trasmissione.

Isola, Leonardo Brum e Angelo Famao si ritirano... ancora: televoto annullato. Cosa è successo

Lo riporta msn.com: Un inizio già turbolento per l'Isola dei Famosi, con due naufraghi che, nonostante le promesse di resistenza, hanno scelto di abbandonare definitivamente la competizione. Leonardo Brum ...

Isola Dei Famosi, abbandonano Famao e Brum: televoto annullato

Scrive msn.com: Angelo Famao e Leonardo Brum hanno deciso di abbandonare l'Isola Dei Famosi. Il televoto è stato annullato. L'articolo Isola Dei Famosi, abbandonano Famao e Brum: televoto annullato proviene da Gossip ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elisa Isoardi piange all’Isola dei Famosi: Non succederà più!

L'Isola dei Famosi è un reality che mette alla prova i naufraghi. E non solo fisicamente. Lo sa bene Elisa Isoardi, che nei giorni scorsi ha avuto un forte esaurimento emotivo: è scoppiata a piange re e ha mostrato così il suo lato fragile, tenero e malinconico che ovviamente non era mai emerso in tv.